Le superbe message de Lionel Messi après la retraite de Sergio Agüero (photos)

Sergio Agüero et Lionel Messi se connaissent bien. Les deux hommes ont passé de nombreux matchs côte à côte en sélection argentine. La retraite de l'attaquant catalan laisse donc des traces chez Messi, qui lui a rendu un vibrant hommage.

La retraite de Sergio Agüero émeut de nombreux joueurs dans le monde du football. Mais certains le vivent plus difficilement que d'autres. C'est le cas de Lionel Messi, qui a côtoyé l'attaquant pendant des années en sélection argentine. Il a dès lors décidé d'écrire un joli message pour son coéquipier, qu'il a posté sur ses réseaux sociaux.

"Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun... Nous avons vécu des moments très agréables et d'autres qui l'étaient moins, mais tous nous ont rendus de plus en plus proches et de plus en plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain, a promis Lionel Messi. Après l'immense joie d'avoir gagné la Copa America récemment, et tous les succès que tu as obtenus en Angleterre... je dois l’avouer, cela fait très mal de te voir arrêter de faire ce que tu aimes à cause de ce qui t'est arrivé"

"Je suis sûr que tu continueras à être heureux car tu es une personne qui transmet le bonheur et ceux d'entre nous qui t'aiment seront avec toi, poursuit l'attaquant du PSG. Une nouvelle étape de ta vie commence maintenant et je suis convaincu que tu la vivras avec le sourire et l'enthousiasme que tu mets toujours. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape! Je t'aime mon ami, être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouvons avec l'équipe nationale va beaucoup me manquer", a écrit le joueur du PSG, en légende d'une série de photos des deux hommes.