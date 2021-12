Après l'annulation du match contre le Standard, le Beerschot réclame une victoire par forfait

Hier soir, faute d'effectifs policiers en suffisance, le match Standard-Beerschot a été annulé. Une décision prise, au départ, par Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. Devant ce fait, le club anversois a réclamé auprès de la Pro League une victoire par forfait et donc trois points sur tapis vert.

Pour obtenir gain de cause, ils s'appuyent sur un article du règlement de la Pro League, qui stipule qu'un match annulé par une autorité locale est bien un motif de défaite par forfait. Sauf que le Standard avait visiblement prévu le coup, puisqu'un arrêté du Gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, a été dressé dans la foulée, ce qui signifie que l'interdiction émane d'un niveau supra local. Et donc que le match doit se rejouer et non être considéré comme un forfait.

Une manoeuvre qui ne passe pas du tout au Beerschot, selon les infos de Sudpresse. Le club va ainsi demander sa victoire par forfait à la Pro League, qui devra trancher. Si le report est finalement décidé, la rencontre se jouera en 2022.