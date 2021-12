Une magnifique complicité: cette équipe belge est triple championne du monde de chiens de sauvetage (vidéo)

Le 6 novembre, Kathy Denille et ses collègues ont remporté le titre en catégorie décombres. Avec leurs chiens, ils remportent le trophée pour la troisième fois consécutive. Rien que ça !

C’est ce que l’on appelle avoir du flair. Le 6 novembre dernier, en Roumanie, le K-Team Rescue Dog, club canin installé à Corbais, dans le Brabant Wallon, remportait la couronne mondiale pour la Belgique. Mais pas n’importe quel titre. Avec ses chiens, cette équipe a remporté le mondial canin en catégorie décombres, qui consiste à retrouver des victimes dans une situation d’urgence.

"Le club y participe pour la quatrième fois. C’est la troisième fois que nous sommes champions du monde d’affilée", nous raconte Kathy Denille, gérante du club et participante à la compétition en tant que cheffe d’équipe. Pour gagner ce titre, elle a dû réunir les meilleurs éléments, humains comme canins. Récit d’une aventure hors normes.

Tout pour les chiens

Kathy Denille a 57 ans et connaît bien le milieu canin. "J’y suis depuis 30 ans", nous confirme-t-elle avec le sourire. Depuis 8 ans, elle s’occupe de son propre club canin, le K-Team Rescue Dog, situé à Corbais. 120 personnes le fréquentent régulièrement, avec une vingtaine de chiens récurrents.

Un club qui forme les animaux et leurs maîtres dans de nombreux domaines. "C’est un club d’éducation avec des sections sportives en chiens de sauvetage, en chiens d’utilité (piste, défense et obéissance). Nous sommes un vrai club de sport", nous précise-t-elle à ce sujet. Sa passion pour les chiens, Kathy Denille la tient de sa propre expérience avec ces animaux. "Avant d’être dans les chiens, j’étais dans les chevaux. Puis j’ai eu un chien, j’ai fait l’éducation avec et ça m’a plu. J’ai commencé à aller dans un club avec lui, j’ai commencé à me former, j’ai passé mes examens pour être moniteur et cela a commencé comme ça", détaille-t-elle.

Elle s’est donc finalement lancée dans la compétition en s’intéressant particulièrement aux chiens de sauvetage. "J’étais passionnée par le travail du nez du chien, c’est comme ça que l’intérêt pour le sauvetage est né. J’ai un vieux chien de 12 ans et demi qui est à la retraite et j’ai déjà repris avec un deuxième chien. Ce n’est pas encore fini, tant que je marche encore bien, je continue", raconte Kathy, qui était cheffe d’équipe lors du Mondial de cette année, représentant au mieux les couleurs de notre pays.

Mais les compétitions du genre, comment cela fonctionne-t-il ?

Une épreuve complexe

En réalité, Kathy et son équipe participaient au mondial collectif. Mais il existe aussi des disciplines individuelles. Dans le cas qui nous intéresse, l’idée est avant tout de prouver la compétence des animaux et de leurs maîtres à retrouver des victimes en situation d’urgence. Au total, 3 binômes, avec un chien chacun, sont impliqués dans la simulation.

"Nous avons trouvé trois victimes en 6 minutes"

"Nous sommes mis dans une situation, vous arrivez sur un site de décombres avec des caves ou des étages. On vous donne un scénario catastrophe que vous devez analyser et le juge vous demande ce que vous faites. Vous devez poser des bonnes questions, comme si nous étions en opération", nous détaille Kathy. "Il faut jouer le jeu comme si c’était réel. Le chef d’équipe est évalué sur ses questions, sur sa façon d’engager les chiens et le choix des chiens", précise-t-elle.

L’équipe est finalement cotée par un jury spécialisé, formé et fin connaisseur du domaine, ayant souvent une expérience reconnue dans le domaine du sauvetage. Avec des critères stricts. "Vous devez trouver trois victimes en 20 minutes", rétorque d’emblée Kathy. "Si vous dépassez le temps, c’est fini pour vous. Nous les avons trouvés en 6 minutes, nous avons été efficaces. Cela peut arriver que ça prenne plus de temps. Vous n’avez pas plus de points qui vous les trouvez rapidement, mais plutôt selon la manière dont vous gérez l’équipe et sur la cohésion. La façon dont elle se gère, la communication et le travail des chiens aussi. La partie obéissance est aussi importante : savoir faire marcher ses chiens en même temps, savoir les aligner sur des obstacles etc", précise-t-elle ensuite.

Avec une prestation presque parfaite, la Belgique a récolté 255 points sur les 260 possibles. Rien que ça. La Belgique peut se targuer, sans avoir de professionnels des milieux du sauvetage, d’avoir battu des pompiers ou secouristes dans ce concours. Une véritable réussite.

Des chiens bien rodés

Pour arriver à un tel niveau, les chiens ont dû travailler sérieusement. La formation d’un chien de sauvetage n’est en effet pas improvisée, que du contraire. Elle est d’ailleurs longue et parfois fastidieuse si le maître n’est pas motivé.

Il y a d’ailleurs une règle étonnante dans le milieu de l’éducation canine. "On fait un an par patte : à 4 ans, ils atteignent une certaine maturité", nous confirme Kathy Denille. "Ils sont au top entre 5 et 8 ans, selon mon expérience. Il faut prendre un peu le temps. A 2 ans, un chien est encore un peu adolescent", précise-t-elle à ce sujet.

Pour notre éducatrice, il faut comprendre la nature même des chiens pour obtenir des résultats de haut vol. Or ce que veut un chien, c’est du profit, de la récompense. "Un chien doit être opportuniste. On doit le récompenser. C’est comme si on vous demandait de travailler sans salaire", détaille Kathy. "Au début, il faut le 'payer' davantage. Jusqu’à ce qu’il comprenne, on peut alors commencer à baisser la récompense, qui est soit un jouet, soit une croquette, par exemple. Il faut toujours une relation de motivation : la nourriture, le jeu, les caresses. 8 chiens sur 10 cherchent la victime pour avoir le jouet, mais certains le feront pour leur petite boîte de nourriture", raconte-t-elle.

Mais il faut ensuite les habituer à la compétition, où l’approche est tout autre. "En compétition, il doit pouvoir repartir sans récompense, si ce n’est de la voix ou de la caresse et du compliment. Il faut des chiens hyper motivés dans la recherche et l’obéissance. C’est beaucoup de complicité, cela prend des heures de travail", rappelle-t-elle.

"Pleins de gens se prennent de l’argent sur l’innocence des personnes en se prétendant moniteurs"

Les chiens de Kathy et de son club travaillent ainsi 2 à 3 fois par semaine, en plus d’un jour par weekend. Ils sont aussi dressés quotidiennement, chez eux à la maison, en compagnie de leurs maîtres. Cela leur permet d’avoir une complicité incroyable au moment de s’envoler ensemble vers les compétitions. Mais tous les chiens peuvent-ils faire de bons chiens de sauvetage ? "Il peut y avoir un peu de tout : je travaille avec du Malinois, mon mari avec du Border Collie. Il y a aussi pas mal de Bergers Allemands, de Golden, de Labradors, des Bergers Belges et dans notre équipe, on a même un caniche", plaisante Kathy.

Il y a cependant certaines règles à respecter. "Les chiens trop lourds sont à éviter, parce que le chien doit être agile dans des décombres. Parfois, on voit des Jack Russel ou autres en compétition. Il y a aussi la partie obéissance qui doit entrer en ligne de compte. Certaines races sont plus travailleuses ou courageuses, mais tous les chiens ont un nez, une capacité à chercher et parfois on est très étonnés", indique-t-elle.

Attention aux arnaques

Si cela peut ressembler à un milieu presque paradisiaque, le monde canin possède néanmoins une face ombragée. Kathy Denille la dénonce d’ailleurs fermement. Elle concerne les éducateurs canins, qui doivent, en Belgique, faire face à une situation très étonnante sur leur formation. En effet, en théorie, aucune formation n’est obligatoire pour se dire éducateur canin.

Mais une fédération, la Société Royale Saint Hubert, nommée aujourd’hui Belgian Royal Canine Society, délivre tout de même des formations et donc des brevets reconnus dans le monde. "Ceux qui y sont affiliés peuvent avoir une formation canine dans la discipline qu’ils pratiquent. Vous avez des cours puis un examen à passer et vous êtes brevetés dans le domaine. La fédération est reconnue. Mais à côté de cela, rien n’est vraiment officiel", déplore Kathy.

Ce qui fait nombre des pratiques douteuses. "Malheureusement pour le monde canin, tout le monde peut faire un peu ce qu’il veut. Pleins de gens se prennent de l’argent sur l’innocence des personnes en se prétendant moniteurs. Dans un club Saint Hubert, vous paierez une cotisation annuelle de 60€ et votre leçon coûtera 2,50€. Ailleurs, cela va jusqu’à 100€ le cours. Il y a un gros business qui se développe autour de tout ça", regrette-t-elle, invitant donc les personnes intéressées à se rendre dans un des clubs agréés.

"Cela ne rapporte rien du tout"

Pour conclure, Kathy a accepté de s’intéresser à l’autre face sombre de ces compétitions : le financement. Avec une analyse limpide : il ne faut espérer s’enrichir en compétition canine. Que du contraire.

"Cela ne rapporte rien du tout, si ce n’est d’avoir un titre", confirme-t-elle d’emblée. "Ici, en Belgique, on reçoit un training de la fédération qu’on est obligés de mettre. Eux nous payent notre inscription et cela coûte 350€ pour une équipe. A côté de cela, tout le reste est à nos propres frais. Nous avons tout payé. Le club canin est aussi un peu intervenu en payant l’hôtel sur place. On se partageait les chambres. La route et le reste, c’est aux frais des compétiteurs. Parfois on organise des soirées pour récolter et on se partage cela entre nous. Nous n’avons pas un balle", analyse-t-elle ensuite.

Mais elle nous confirme être fière du travail accompli, par ses collègues et ses chiens. Elle retient avant tout l’incroyable relation qui s’est bâtie entre les animaux et leurs maîtres. Une relation qui n’a pas de prix.