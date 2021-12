Lewis Hamilton, dégoûté, envisagerait d'arrêter sa carrière en F1

Lewis Hamilton ne semble pas en mesure de digérer ce qu'il se passe depuis dimanche. Battu par Max Verstappen dans sa course au titre de champion du monde en F1, dans des circonstances qui suscitent la controverse, le pilote britannique envisagerait désormais ses options. L'une d'entre elles serait une retraite, purement et simplement, de la discipline.

C'est ce qu'a admis Toto Wolff, le patron de Mercedes, en conférence de presse. Selon lui, Lewis n'a pas encore pris sa décision. "J'espère beaucoup que Lewis va continuer à courir parce qu'il est le plus grand pilote de tous les temps", a-t-il déclarer. "Nous allons travailler sur les événements au cours des prochaines semaines et des prochains mois et je pense qu'en tant que coureur, son cœur dira 'je dois continuer', parce qu'il est au sommet de son art. Mais il faudra dépasser la douleur parce qu'il est un homme avec des valeurs fortes et qu'il est difficile pour lui de comprendre comment cela s'est passé", a-t-il admis.

Lewis Hamilton a récemment prolongé jusqu'en 2023. Il sera accompagné, l'an prochain, de George Russel.