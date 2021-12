Romelu Lukaku et trois autres joueurs de Chelsea testés positifs au coronavirus

Romelu Lukaku a été testé positif au coronavirus, a annoncé Chelsea juste avant le coup d'envoi de sa rencontre face à Everton pour le compte de la 17e journée du championnat d'Angleterre jeudi.



Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, a confirmé en effet que quatre de ses joueurs étaient touchés par le covid-19. Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi ne joueront pas ce jeudi soir après avoir été testés positifs alors que Ben Chilwell, qui est lui blessé, a aussi révélé un test positif au coronavirus. "Kai (Havertz) ne se sent pas bien non plus, mais il n'était pas positif jusqu'ici, on attend le résultat des derniers tests", a expliqué l'entraînement allemand de Chelsea qui a décidé de ne pas l'aligner non plus. Les derniers tests ont été effectués jeudi midi et doivent être confirmés par des tests PCR.

Les matches de Premier League entre Leicester, le club des Diables Rouges Youri Tielemans et Timothy Castagne, et Tottenham, prévu jeudi soir, ainsi que les duel entre Manchester United et Brighton et West Ham/Norwich de samedi, ont déjà été reportés en raison du coronavirus.

Dans un premier temps maintenue, la rencontre entre Leicester et Tottenham, a finalement été reportée en raison de nouveaux cas de Covid chez les Foxes, a annoncé le club de football anglais jeudi.