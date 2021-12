NBA: Kevin Durant porte des Nets diminués par le Covid face aux Sixers

Le meilleur marqueur de la NBA Kevin Durant a encore étalé tout son talent jeudi soir pour porter son équipe des Brooklyn Nets, diminuée par de nombreuses absences dues au Covid-19, à une victoire probante 114-105 face aux Sixers de Philadelphie.

Auteur de 34 points, 11 rebonds et 8 passes décisives, KD s'est notamment illustré avec une action décisive à 4 points -- un panier à 3 points avec une faute, suivi d'un lancer franc -- alors que les deux équipes étaient à égalité 103-103 à 1 min. 46 sec. de la fin du match.

"C'est toujours un défi de savoir comment rentrer dans les matches, parce que beaucoup de nos adversaires mettent en place des stratégies un peu différentes pour défendre sur moi", a commenté Durant après le match.

Premiers de la conférence Est avec 21 victoires et huit défaites, les Nets n'ont aligné que neuf joueurs pour la rencontre, étant privés de sept membres de l'équipe, dont James Harden, LaMarcus Aldridge ou DeAndre' Bembry, à cause du Covid-19.

"On peut tous marquer", a souligné le pivot Nic Claxton, auteur jeudi soir de 17 points, son meilleur total de la saison, quand il était interrogé sur le rôle accru accordé aux habituels remplaçants à cause des ces absences: "L'attention de nos adversaires va beaucoup vers KD, donc nous on peut faire des actions".

En face, les 32 points, 9 rebonds et 6 passes de Joel Embiid, et les 29 points de Seth Curry n'ont pas suffi aux Sixers pour éviter d'encaisser une troisième défaite consécutive. Avec un bilan équilibré de 15 victoires et 15 défaites, ils pointent désormais au 8e rang à l'Est.

- Les Suns recollent -

Evoquant la situation sanitaire, l'entraîneur des Sixers Doc Rivers a annoncé que l'équipe allait encore renforcer ses protocoles. "Nous voulons être l'équipe avec le moins de cas" de Covid-19, a souligné Rivers, qui a dû se passer un long moment de Joel Embiid à cause du Covid.

"Je pense qu'on est toujours en tête pour le nombre de rencontres manquées par des joueurs à cause du Covid. Cette série a été brutale pour nous, et maintenant, ce sont d'autres équipes qui en souffrent, ce n'est pas drôle", a-t-il conclu.

Selon le diffuseur ESPN, la NBA va du reste renforcer ses protocoles sanitaires face au Covid-19, prévoyant à compter du 26 décembre plus de tests quotidiens pour les joueurs et les membres de l'encadrement. Le port du masque sera également obligatoire sur le banc, dans les enceintes d'entraînement et pendant les déplacements des équipes, selon ESPN.

A Phoenix, les Suns ont de leur côté enchaîné une deuxième victoire de suite face aux Wizards de Washington pour recoller aux Warriors du phénomène Steph Curry en tête de la conférence Ouest, avec 23 victoires et 5 défaites.

Grâce à huit joueurs ayant inscrit 10 points ou plus, les Suns ont enregistré leur 22e victoire en 24 rencontres.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Pacers d'Indiana ont infligé aux Pistons leur... 13e défaite d'affilée, 122-113, portés notamment par les 31 points de Caris LeVert, son meilleur total de la saison. Avec quatre victoires seulement, et 23 défaites, les Pistons de Detroit sont à la lutte avec le Magic d'Orlando (5 victoires, 24 défaites) pour le titre peu glorieux de lanterne rouge de la NBA.

A Houston enfin, face à des Rockets eux aussi peu brillants cette saison (9 victoires, 20 défaites) les Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en s'imposant 116-103, derrière les 24 points d'Immanuel Quickley et les 23 points du Français Evan Fournier.

Avec 13 victoires et 16 défaites, les Knicks pointent à la 12e place à l'Est, juste devant les Pacers (13 victoires-18 défaites).