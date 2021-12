Pro League: Francky Dury n'est plus l'entraîneur de Zulte Waregem

Zulte Waregem s'est séparé de son entraîneur Francky Dury d'un "commun accord". Dury sera remplacé par ses assistants Davy de Fauw et Timmy Simons, a annoncé le Essevee vendredi. "Le club remercie Francky Dury pour son implication et se sépare avec tristesse de l'entraîneur qui a forgé un formidable palmarès ses 20 dernières années", a écrit le club.

Dury, 64 ans, avait annoncé en début de saison qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de l'exercice actuel. L'entraîneur flandrien fait les frais de la saison compliqué du Essevee qui occupe actuellement la 17e et avant-dernière place en D1A avec 17 points en 19 rencontres.

"Sur le plan sportif, Zulte Waregem est depuis des mois en dessous des objectifs fixés" peut-on lire dans le communiqué. "La direction a eu des entretiens avec toutes les parties concernées ces dernières semaines. Après une analyse approfondie, il est apparu qu'un changement d'entraîneur était nécessaire. Pour certains, cette décision est trop rapide, pour d'autres trop tardives. Mais, le reversement de la situation que le club espérait n'est pas arrivé."

Dury sera remplacé par ses deux assistants Davy de Fauw et Timmy Simons qui auront pour mission de maintenir le club dans l'élite du football belge. "La direction est convaincue que le groupe actuel peut obtenir de meilleurs résultats. Le club attend aussi une réaction de la part de tout le noyau qui doit mener à de meilleurs résultats."

Entraîneur de Zulte Waregem depuis 1998, Dury a dirigé le club flandrien pendant plus de 20 ans à l'exception d'une saison à La Gantoise (2010-2011) et six mois comme entraîneur de l'équipe nationale espoir (2011). Depuis son accession à l'élite en 2015, le Essevee a remporté deux fois la Coupe de Belgique (2006 et 2017) et a aussi été vice-champion de Belgique derrière Anderlecht en 2013.