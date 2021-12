Ligue des Champions: les billets de PSG-Real Madrid atteignent des prix astronomiques

C'est certainement la plus belle affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG, à peine sorti des poules, va devoir affronter le Real Madrid. C'est l'une des conséquences du retirage au sort effectué par l'UEFA après avoir totalement raté son premier tirage.

Les places de ce choc, prévu le 15 février, ne sont pas encore officiellement en vente et pourtant les prix sur les sites de reventes explosent déjà les plafonds.

À environ deux mois de la date fatidique, la plate-forme officielle d’échange et de revente de billet du PSG affiche déjà des prix XXL. Il faut d’ores et déjà compter entre 250 et 1990 euros pour espérer se procurer un précieux sésame pour ce choc du prochain tour.

C’est en tribune Borelli (la tribune VIP) que les prix flambent, car si on y trouve des billets accessibles à un peu moins de 300 euros dans les hauteurs, les prix de catégorie 1 en bord de pelouse peuvent atteindre la modique somme de 2173 euros. Des prix élevés, mais qui n’ont pas encore égalé ceux du quart de finale de 2015 face à Barcelone, puisque certaines places avaient atteint 2800 euros.