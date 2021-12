Le vice-président de l'UEFA annonce une énorme révolution dans la Ligue des Nations

Lancée par l'UEFA il y a trois ans pour en finir avec les matchs amicaux sans enjeu, la Ligue des nations devrait changer de format dès 2024. Selon les informations d'ESPN, dix sélections sud-américaines intégreront ce tournoi initialement créé pour voir s'affronter des nations européennes.

"Nous avons eu une rencontre avec la CONMEBOL (la Confédération sud-américaine de football, ndlr). À partir de 2024, des équipes de ce continent rejoindront la compétition. Sous quel format? Nous y travaillons toujours. Le calendrier des matchs des équipes nationales est restreint", a confirmé le vice-président de l'UEFA, Zbigniew Boniek, dans un entretien donné au média polonais Meczyki.

Les six nations sud-américaines les plus fortes - l'Argentine, le Brésil et probablement la Colombie, le Chili, le Pérou et l'Uruguay - devraient être ajoutées à la Ligue A de la Ligue des Nations dans laquelle on retrouve les équipes les plus fortes comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre ou encore la France.

L'UEFA et la CONMEBOL y voient le meilleur moyen d'avoir à nouveau de grosses affiches, comme un France-Brésil ou un Argentine-Angleterre, en-dehors des périodes de Coupe du monde. Si rien n'a encore été officialisé par écrit, quatre autres équipes sud-américaines - par exemple la Bolivie, l'Equateur, le Paraguay et le Venezuela - feraient partie de la Ligue B.

Selon le journal AS, les matchs pourraient continuer à se dérouler en Europe. Comme elles l'avaient expliqué en septembre, l'UEFA et la CONMEBOL ont pour objectif de développer le football "au-delà de leurs zones géographiques, comme un pont unissant les gens et les pays", et de s'entendre "sur d'autres sujets d'intérêt mutuel".