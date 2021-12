Team Antwerp commence la manche finale du World Tour par une victoire

(Belga) Team Antwerp s'est imposé sans problème vendredi face aux Autrichiens de Graz (21-11) en ouverture de match de poules de la manche finale du World Tour de 3x3 à Djeddah, en Arabie saoudite.

L'équipe belge, composée de Bryan De Valck, Rafael Bogaerts, Nick Celis et Thibaut Vervoort, a notamment pu compter sur ce dernier (8 points) pour rapidement prendre les commandes de la rencontre et filer vers une victoire facile (21-11) pour cette première sortie de la journée. Nick Celis ajoute 8 points et 5 rebonds, Rafael Bogaerts 3 points et 4 rebonds alors que Bryan De Valck termine le match avec 2 points et 3 rebonds. Le deuxième match de poule de Team Antwerp est prévu ce vendredi soir à 19h55 face aux Néerlandais d'Amsterdam. Les Belges sont provisoirement premiers de la poule D avec une victoire. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de trois formations, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition qui se dérouleront samedi.