"Maintenant ou jamais": la presse espagnole est impatiente de revoir jouer Eden Hazard (photo)

Le Real Madrid est dans une fameuse galère. Le club espagnol doit composer avec un foyer d'infections au covid-19. Rodrygo, Bale et Asensio ont ainsi été testés positifs et manqueront le match de ce dimanche face à Cadix, en 18ème journée de championnat.

Une rencontre qui, compte tenu des absences, pourrait sourire à Eden Hazard. C'est du moins ce qu'explique le journal As, qui n'hésite pas à mettre un petit peu de pression sur le Diable Rouge, qui pourrait retrouver une place de titulaire après avoir dû se contenter des miettes ces dernières semaines. "Pour lui, c'est maintenant ou jamais. Il n'a joué que 424 minutes cette saison", peut-on notamment lire dans le journal. "Carlo Ancelotti devra faire un choix entre le Belge et Lucas Vazquez. Si Hazard ne joue pas récemment, ce n'est pas à cause de problèmes physiques, mais uniquement à cause des choix du coach", ont-ils ensuite rappelé.

Eden Hazard va-t-il dès lors recevoir une ultime chance de briller dans le club de ses rêves ? Réponse demain à 21h.