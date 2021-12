WTA Limoges - Alison Van Uytvanck en finale à Limoges

(Belga) Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 125 de Limoges, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, samedi en France.

La Grimbergeoise, 68e joueuse mondiale et tête de série N.2, s'est imposée 6-1, 6-4 en demi-finales face à la Russe Vera Zvonareva (WTA 87), tête de série N.6. Alison Van Uytvanck affrontera dimanche en finale la Roumaine Ana Bogdan, 119e mondiale et tête de série N.8, qui a écarté 7-5, 2-6, 6-3 la Russe Varvara Gracheva, 79e mondiale et tête de série N.5, dans l'autre demi-finale. Gracheva avait sorti Greet Minnen (WTA 77/N.4) vendredi en quarts de finale. Alison Van Uytvanck, 27 ans, compte six titres WTA en simple, le premier ayant été le WTA 125 de Taiwan en 2013. Elle a soulevé son dernier trophée fin septembre au Kazakhstan, où elle a remporté le tournoi WTA 250 d'Astana. L'Open BLS de Limoges, tournoi WTA 125, soit l'antichambre du circuit principal, est l'avant-dernier rendez-vous de la saison.