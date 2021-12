Rublev remporte le tournoi exhibition d'Abou Dhabi, Nadal encore battu mais satisfait

(Belga) Le Russe Andrey Rublev a remporté le tournoi exhibition d'Abou Dhabi en battant le Britannique Andy Murray 6-4, 7-6 (7/2) en finale du du Mubadala World Tennis Championship samedi aux Emirats arabes unis.

Le match pour la 3e place a vu le Canadien Denis Shapovalov s'imposer 6-7 (4/7), 6-3 det 10/6 face à l'Espagnol Rafael Nadal. De retour sur les courts après quatre mois d'absence, Nadal avait été battu une première fois par Andy Murray vendredi en demi-finales. Nadal tire un bilan positif de son déplacement dans le Golfe. "La semaine a été positive", déclare le Majorquin. "J'ai eu l'opportunité de jouer en extérieur, dans de très bonnes conditions météo et face à de très bons joueurs. J'ai pu avoir un niveau compétitif pendant deux matches cette semaine, c'est quelque chose de très positif pour moi. Je crois toujours que je serai compétitif comme je l'ai été au cours des quinze dernières années. J'ai la motivation et la passion pour atteindre mes objectifs". Rafael Nadal, 35 ans, n'avait plus joué depuis sa défaite face à Lloyd Harris en at à Washington. yt Nadal, 35 ans, n'avait plus joué depuis sa défaite face à Lloyd Harris en août à Washington. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem souffre du pied depuis les premières années de sa carrière. Le réveil de cette blessure depuis six mois l'a contraint cette année à manquer Wimbledon et l'US Open. Après Abou Dhabi, Rafael Nadal n'a prévu de disputer qu'un tournoi officiel avant l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de l'année qui débutera le 17 janvier à Melbourne. (Belga)