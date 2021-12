Formule 1: Max Verstappen révèle ce que lui a dit Lewis Hamilton après sa victoire au Grand Prix d'Abou Dabhi

La fin de la saison de Formule 1 a déchaîné les passions et à offert un scénario complètement dingue voyant Max Verstappen arracher la couronne mondiale à Lewis Hamilton dans le tout dernier tour de la dernière course de la saison.

Au terme de ce Grand Prix, Verstappen était évidemment euphorique d'avoir remporté son premier titre mondial. Mais le Néerlandais a admis que si c'était à refaire, il ne ferait pas les choses de la même manière. Il a révélé être très stressé avant la course, chose qui ne lui arrive jamais.

Dans des propos rapporté par le site spécialisé Nextgen-Auto, le nouveau champion du monde a également dévoilé ce que Lewis Hamilton est venu lui dire après la course.

"Bien sûr c’est incroyable ce qui est arrivé, mais si c’était à refaire, je ne referais pas pareil car c’était trop dur pour mon cœur ! Normalement, je ne suis pas du tout nerveux pour une course, mais à Abu Dhabi, je l’étais. J’étais à la fin, comme toute l’équipe, fou de joie. Mais bien sûr, il y a aussi l’autre côté, où ils sont très déçus et contrariés. Ce qui était bien, c’est que Lewis est immédiatement venu me voir pour me dire 'Bien joué, félicitations', vous savez. Et j’ai dit 'Merci beaucoup pour cette saison incroyable' parce que, à la fin, je pense que ça l’était. Peu importe qui a gagné ou est arrivé deuxième, nous nous sommes poussés à la limite à chaque course, avec nous-mêmes, mais aussi avec la voiture et toute l’équipe", a déclaré Max Verstappen.