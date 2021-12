FC Bruges-Anderlecht: suivez le Topper EN DIRECT

Le FC Bruges reçoit le Sporting d'Anderlecht ce dimanche après-midi dans le cadre de la 20e journée de Pro League. Les deux clubs doivent gagner pour continuer à viser leurs objectifs.

Anderlecht (4e, 34 points) se déplace sur la pelouse du FC Bruges (2e, 39 points). Les deux équipes doivent gagner. Anderlecht pour se conforter dans le top 4 et se rapprocher de son adversaire du jour tandis que Bruges ne peut pas se permettre de laisser filer l'Union Saint-Gilloise (1er, 46 points).

Le direct

24': Tout le stade se lève et hurle sur l'arbitre pour obtenir un penalty. Vormer ayant envoyé le cuir sur le bras de Hoedt. Pas de penalty, à raison, le bras étant totalement collé au corps du joueur qui ne pouvait pas l'éviter.

20': Oh la grosse occasion ! Rits envoie un centre, repris de la tête par Vanaken, le ballon a failli lobber Vancrombrugge mais finit sa course en dehors des limites. Anderlecht est sous pression !

17': Coup franc dangereux en faveur des Brugeois après que Noa Lang a été stoppé nettement par Hoedt. Le coup franc est donné, repoussé par Zirkzee mais un brugeois renvoie le ballon violement vers la cage mauve, le tir n'est pas cadré.

12': Le but a réveillé les Brugeois qui sont mieux dans le match. Les Anderlechtois pressent fort et ne se laissent pas abattre. Le match devient plus serré.

9': BUUUT ! Le FC Bruges ouvre le score dès sa première occasion ! Dans le rectangle anderlechtois, Noa Lang lance subtilement Charles De Ketelaere dans le dos de la défense. Le brugeois glisse le ballon entre les jambes de Vancrombrugge. C'es 1-0 contre le sens du match.

6': Énorme occasion pour Anderlecht ! Les Mauves commencent très fort. Verschaeren reçoit une merveille de long ballon mais tire au dessus de la cage de Simon Mignolet.

5': On prend presque les mêmes et on recommence, Zirkzee donne le ballon à Gomez qui déborde côté gauche, adresse un centre dont la reprise sera cadrée mais déviée.

2': Ça chauffe déjà devant la cage de Simon Mignolet ! Zirkzee déborde côté gauche et adresse un centre qui ne sera pas cadré.

0': C'est parti au Jan Breydel Stadion !