Gala du Sport - Shane McLeod, le mentor des Red Lions, sacré Entraîneur de l'année

Shane McLeod, l'homme à la tête des Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, jusqu'au terme des Jeux Olympiques remportés l'été dernier, a été désigné Entraîneur de l'année en Belgique, dimanche, à l'occasion du Gala du Sport organisé à Schelle par Sportspress.be, l'association des journalistes sportifs belges. Le Néo-Zélandais a engrangé 1.004 points. Il a devancé Roger Lespagnard (606 points), le coach de Nafi Thiam, championne olympique de l'heptathlon, et Felice Mazzu (490 points), T1 de l'Union Saint-Gilloise, leader du championnat de football de division 1A après avoir été champion en division 1B.

McLeod, 53 ans, avait déjà été sacré en 2019, un an après que ce trophée soit également ouvert aux entraîneurs étrangers à la tête d'une équipe belge. McLeod est arrivé à la tête des Red Lions à la fin de 2015. L'été suivant, ils ont immédiatement remporté l'argent à Rio. Par la suite, les Belges sont devenus champions du monde en 2018 et champions d'Europe en 2019. En 2021, les Red Lions ont remporté la Hockey Pro League et, surtout, le titre olympique à Tokyo. Après ce succès, le Néo-Zélandais a quitté l'équipe nationale afin de prendre une année sabbatique. Le jury est composé des journalistes sportifs professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée qui ne sont plus en activité.