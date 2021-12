Les Belges à l'étranger - Le PSV cartonne à Waalwijk (un doublé et un assist pour Vertessen) et redevient premier

(Belga) Des goals de Yorbe Vertessen (34e, 72e), Cody Gakpo (51e) et Philipp Mwene (61e) ont permis au PSV de s'imposer 1-4 à Waalwijk et de reprendre la tête du championnat des Pays-Bas, dimanche. Après 17 journées, le club d'Eindhoven compte 40 points, un de plus que l'Ajax (2e) vainqueur 0-2 plus tôt dans l'après-midi à Feyenoord (36 points, 3e).

De la colonie belge du RKC, Dario Van den Buijs était le seul titulaire, Thierry Lutonda (46e) et Lennerd Danneels (80e) sont montés au jeu et Jens Teuckens, le deuxième gardien, est resté sur le banc tandis que Shawn Adewoye suspendu et Sebbe Augustijns blessé étaient absents. Auteur d'un doublé et d'un assist sur le troisième, Vertessen ne figurait pas dans le onze de départ. Il est monté au jeu suite à la blessure de Bruma (28e) alors que Maxime Delanghe, le gardien réserve, s'est contenté d'être spectateur. Le RKC, qui a réduit le score par Jens Odgaard (79e), est 15e avec 15 points. Go Ahead Eagles avec Philippe Rommens s'est incliné 0-2 à domicile face à Nimègue. Les buts d'Elayis Tavsan (29e) et de Jordy Bruijn sur penalty (37e) sont tombés en première période. Au classement, le club de Deventer (21 points, 11e) est désormais devancé par Nimègue (22 points, 10e). En France, Reims s'est qualifié de justesse 0-1 pour les 16e de finale de la Coupe au détriment de Reims-Ste-Anne, un club de 2e Amateurs le cinquième niveau de compétition. L'unique but de Martin Adeline est tombé tout en fin de match (89e). Chez les vainqueurs, Wout Faes était sur le banc et Thomas Foket ne figurait pas dans la sélection. En Turquie, Goztepe et Dino Arslanagic ont été surpris 0-1 à domicile par Karagumruk. Caner Erkin a marqué l'unique but de la rencontre comptant pour la 17e journée, qui propulse son équipe en 10e positio (25 points). Goztepe est moins bien loti: il occupe la 18e position avec 14 points. (Belga)