Cravate, BMW, maison familiale: des biens de Maradona vendus aux enchères en Argentine

D'une cravate à la maison de ses parents, en passant par deux voitures BMW et une cave à cigares, 87 biens qui appartenaient à la légende du football argentin Diego Maradona seront vendus aux enchères dimanche lors d'une vente en ligne internationale à Buenos Aires.

Les lots sont proposés avec des tarifs de départ allant de 50 dollars (44 euros) à 900.000 dollars (800.000 euros), a indiqué à l'AFP Adrian Mercado, responsable des enchères, qui serviront à éponger les dettes du fantasque défunt décédé le 25 novembre 2020.

"Les enfants ont fait une grande sélection de choses, les choses les plus affectives, les choses avec beaucoup de souvenirs, avec beaucoup de passion, ont été gardées par la famille", a expliqué Mercado au sujet de cette vente ordonnée par la justice argentine en accord avec les héritiers du vainqueur de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

La propriété mise aux enchères est celle qui fut offerte par Maradona à ses parents au début des années 1980, lorsque le "10" jouait pour Boca Juniors. Elle est située dans le quartier résidentiel de Villa Devoto à Buenos Aires.

Sont également proposées aux enchères deux modèles récents de voitures BMW, estimées à 225.000 dollars et 165.000 dollars chacune.

Il y a aussi une camionnette Hyundai de 2015 à 38.000 dollars et un appartement de deux pièces dans la station balnéaire de Mar del Plata (400 km au sud de Buenos Aires), pour lequel les enchères débuteront à 65.000 dollars.

Plus modestes, le tapis de course que l'ancien joueur du Napoli utilisait lorsqu'il vivait à Dubaï, sera mis à prix à 3.500 dollars, une photo de Maradona avec Fidel Castro à 400 dollars et un humidificateur de cigares à 300 dollars.

En revanche, une lettre manuscrite signée par le dirigeant cubain, dont la présence avait été initialement signalée, n'a pas été incluse dans les lots.