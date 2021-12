"C'est scandaleux !": pas de remboursement, mais des cadeaux après le fiasco du GP de Belgique de Formule 1

Le GP de Belgique 2021 avait été arrêté en raison des conditions météo, après une série de tours sous voiture de sécurité. Contactés ce lundi, les fans sont déçus de l'offre faite, qui ne comprend aucun remboursement des tickets.

Le fiasco du GP de Belgique n'a pas fini de faire parler. En août dernier, la course devenait tout simplement la plus courte de toute l'histoire de la F1, après un enchaînement d'événements qui ont mené à l'interruption définitive de la course à 18h40, près de 4h après le départ initial. La faute à une météo rendant le tracé impraticable. Derrière voiture de sécurité, les pilotes avaient cependant fait suffisamment de tours pour pouvoir entériner le résultat, offrant la moitié des points aux concurrents.

Mais la polémique avait alors gonflée, alors que des milliers de spectateurs, restés à Spa, demandaient remboursement. 4 mois plus tard, le promoteur, Spa Grand Prix, leur a envoyé une proposition de compensation, qui ne comprend aucun remboursement. Les fans ont appris par mail qu'ils jouiraient du package suivant en 2022:

Un abonnement annuel à F1TV, la plateforme online de la discipline.

Un accès pour un événement exclusif organisé le 25 août 2022, soit le jeudi du weekend de course.

Une inscription pour un concours offrant 170 accès au GP de Belgique 2022 dans une catégorie surclassée par rapport à leur ticket d'origine.

Une offre commerciale qui ne convainc pas les fans, qui se sentent lésés et abandonnés, comme ils l'étaient au circuit. "J'ai payé 900€ pour un simulacre de GP, et l'on me propose un concours pour gagner des places. La loterie à 900€, de qui se moque-t-on ?", nous explique par exemple Alain, qui a utilisé le bouton orange Alertez-nous pour nous informer de ce mail. "Personnellement, j'ai dû travailler et me priver pour offrir cet événement à mon fils passionné de F1 ! Pour information, le grand prix de 1985 avait également été annulé pour problème climatique (trop de chaleur avait fait fondre le tarmac du circuit), et à l'époque, j'avais été contacté le lendemain du grand prix, avec comme proposition le report de mes tickets pour la prochaine édition, ainsi qu'une compensation sous la forme d'entrées gratuites pour les 1000km de spa endurance. Voilà du vrai professionnalisme", poursuit-il ensuite.

"Je suis déçu de cette démarche commerciale, 75000 entrées et juste proposer un concours avec 170 places à la clé, je trouve qu'on ne nous prend que pour des pigeons", a estimé Michel. "Cette réponse est totalement scandaleuse ! Pour un grand prix n’ayant pas eu lieu, mais l’argent des places ayant été encaissé, un parking payant de 16€ qui s’est avéré être un champ de boue à 40 minutes de marche du circuit. Une centaine de places pour des milliers de spectateurs lésés ! C’est juste scandaleux !", estime enfin Christopher.

Rappelons que la société en charge du GP de Belgique est une SA appelée Spa Grand Prix. Alors que la FIA avait pris la décision d'arrêter la course, jugée achevée et donc non-remboursable, ils se sont retrouvés sous le feu des projecteurs, des milliers de fans exigeant un remboursement intégral. C'est une autre piste qui a finalement été explorée.