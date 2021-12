Ronaldinho régale le public lors d'un tournoi de foot-volley (vidéo)

Malgré ses 41 ans, Ronaldino continue de faire rêver par sa justesse technique. Loin des terrains, la légende du football reste un régal à voir jouer, lors de matchs de gala ou d'événements sportifs amicaux.

Ronaldinho a ainsi récemment participé à un petit tournoi de foot-volley en compagnie d'un autre grand nom du football brésilien, un certain Romario. Et les deux hommes se sont bien amusés. Le prouve une reprise acrobatique géniale de Ronaldinho, qui a encore soulevé les foules et fait rêver ceux qui l'ont côtoyé.

Une superbe inspiration technique.