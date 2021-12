La Premier League encore frappée par le covid: 90 cas détectés la semaine passée

La semaine dernière, la Premier League, le championnat anglais de football, a enregistré 90 nouveaux cas positifs au coronavirus parmi les joueurs et membres des staffs, un nouveau record après les 42 nouveaux cas de la semaine précédente.

12.345 tests ont été effectués sur les sept derniers jours, aussi un record. En raison de l'augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus, les joueurs et membres des staffs doivent passer des tests rapides chaque jour avant de rentrer dans leur centre d'entraînement.

De plus, deux tests PCR par semaine sont effectués. Selon la Premier League, 92 pour-cent des joueurs et membres des staffs ont reçu leur première, deuxième voire troisième dose du vaccin. 77 pour-cent des joueurs ont reçu deux doses contre 68 pour-cent en octobre. Plus tôt lundi, les 20 clubs de Premier League avaient décidé de maintenir les deux journées prévues durant les fêtes de fin d'année malgré le grand nombre de matches déjà reportés.