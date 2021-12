Sébastien Loeb reviendra en WRC au rallye de Monte-Carlo

Le Français Sébastien Loeb disputera le prochain Rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes 2022, au volant d'une Ford Puma du team M-Sport, qui l'a annoncé mardi. Il s'agira d'une pige pour le nonuple champion du monde des rallyes, tandis que le Français Adrien Fourmaux a été confirmé pour toute la saison par M-Sport.

M-Sport alignera quatre voitures au départ du Monte-Carlo: celles de Loeb, de Fourmaux mais aussi celles de l'Irlandais Craig Been et du Britannique Gus Greensmith. Première manche du championnat du monde des rallyes, le Monte-Carlo se déroulera du 20 au 23 janvier. Son copilote Daniel Elena ayant pris sa retraite sportive, Loeb y fera équipe avec Isabelle Galmiche, et ce une semaine après la fin du Dakar 2022, que l'Alsacien disputera avec le Belge Fabian Lurquin. Le championnat du monde 2022 sera le premier disputé avec des voitures au moteur hybride.