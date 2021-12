Le Standard refuse le huis-clos et demande des actions ciblées

C'était ce mardi que le Standard défendait sa cause devant le conseil disciplinaire de l'Union belge. Le club devait se défendre après les incidents du duel entre le Standard et Charleroi. Une rencontre interrompue par des fumigènes et un envahissement de terrain par des dizaines de fans.

L'Union belge et son parquet avaient alors proposé aux Rouches 4 matchs à huis-clos, en plus d'un cinquième en sursis, et une amende de 5.000 euros. Proposition refusée par les Liégeois, qui ont plutôt demandé un appui sur une opération de sanctions ciblées pour éviter de devoir se priver de tous les supporters dans les prochaines semaines. Ils avaient déjà annoncé la fermeture de deux tribunes.

La décision finale sera communiquée prochainement.