Voiture pour enfant, cheval et McDo: quand les Diables Rouges dévoilent leurs cadeaux de Noël (vidéo)

Si les cartes de voeux ne vous ont pas suffi, voici que les Diables Rouges vont encore vous régaler avec leurs idées pour Noël. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut apprendre que certains de nos joueurs voient les choses en grand. D'autres nettement moins.

C'est l'influenceur Average Rob qui s'est chargé d'interroger nos joueurs sur leurs intentions ou cadeaux, futurs ou passés. On apprend par exemple que les Belges raffolent des raclettes comme repas. Mais aussi, c'est peut-être le plus étonnant, que Thorgan Hazard a offert un cheval à son fils. "Il l'a laissé dans le jardin, avec le noeud sur le cou", raconte fièrement Eden. "Il s'appelait Spirit", a répondu Thorgan Hazard.

Eden qui a lui rétorqué sur son repas préféré, lorsque son interrogateur lui a demandé s'il mélangeait souvent sa raclette avec de la viande. "Non, je préfère aller au McDo alors", a plaisanté le joueur du Real Madrid, qui aime les choses simples. "J'adore les petits cadeaux, comme une tasse de café avec "Best daddy in the world" écrit dessus". Pour ses enfants, il apprécie acheter des petites voitures d'intérieur.

Du côté de Kevin De Bruyne, on préfère jouer dans le subtil. Il a ainsi offert des préservatifs à De Ketelaere. A la blague, évidemment. Chez Boyata, on penserait presque à acheter un lion. "Mon aîné adorerait avoir un tigre", a précisé De Bruyne. Sans façon.

Une vidéo qui fait du bien au moral !