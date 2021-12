Le meilleur buteur de Charleroi quitte le club pour la Russie

Shamar Nicholson quitte le Sporting de Charleroi pour le club russe du Spartak Moscou, ont annoncé les deux clubs mardi soir.

Le Jamaïquain, 24 ans, est le meilleur buteur du club carolo cette saison et le troisième du championnat avec 13 buts en 18 rencontres de Jupiler Pro League grâce notamment encore à trois buts inscrits dimanche lors de la victoire à Eupen (0-4). Shamar Nicholson, 29 fois international avec la Jamaïque, avait rejoint Charleroi durant l'été 2019 en provenance du club slovène de NK Domazale. "Durant ces deux années et demies, Shamar aura défendu les couleurs du Sporting de Charleroi à 83 reprises, pour un total de 31 buts et 11 passes décisives", écrit le club carolo dans son communiqué. "S'il a toujours fait l'unanimité par ses qualités, Shamar Nicholson aura pris une autre dimension à l'occasion de cette première partie de saison, avec pas moins de 13 buts et 5 passes décisives lors des 18 premiers matchs de compétition. Un total qui permet aujourd'hui à l'ensemble de l'équipe d'occuper une très jolie quatrième place au classement, après vingt journées".