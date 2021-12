NBA: Phoenix remporte le choc face aux Lakers, Fournier brille

Phoenix, leader de la Conférence Ouest, a dominé mardi les Lakers (108-90) à l'issue d'un match marqué par la blessure à une cheville de la superstar LeBron James, alors qu'Evan Fournier a permis aux Knicks de battre Detroit.

Forte du meilleur bilan de la ligue, avec 25 victoires et 5 défaites, la franchise de l'Arizona devance, dans la conférence Ouest, Golden State (25-6) et Utah (21-9). Les Lakers, dont c'est le 3e revers d'affilée, sont 7e (16-16), en lisière d'une qualification directe pour les play-offs.

Les Suns, finalistes de la NBA l'année dernière, ont enchaîné un quatrième succès de rang en s'appuyant sur leur arrière all-star Devin Booker, qui s'est fendu de 24 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, et sur leur pivot bahaméen Deandre Ayton, auteur d'un double-double (19 pts, 11 rbds).

Le match a été marqué par la blessure du quadruple champion NBA LeBron James, au milieu du troisième quart-temps. L'ailier de 36 ans s'est tordu la cheville gauche en retombant sur le pied du joueur de Phoenix Jae Crowder.

Le meilleur marqueur des Lakers (34 points) a laissé échapper toute sa colère en frappant le parquet du poing. Il a continué de jouer mais le coach Frank Vogel l'a fait tourner dans le dernier quart-temps.

La franchise de Californie doit déjà composer sans son pivot all-star Anthony Davis, dont l'absence hors des parquets est estimée à un mois.

L'arrière des Suns, Devin Booker, a effectué son retour après sept matches ratés en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

- Fournier enchaîne -

L'arrière français de New York Evan Fournier, trois jours après avoir égalé son record de points en NBA (32), a une nouvelle fois brillé contre Detroit (105-91), plus mauvais bilan de la ligue.

Le vice-champion olympique a inscrit 22 points dans le troisième succès en dix matches des Knicks, 12e à l'Est.

Le meneur all-star Kemba Walker, un temps mis en sommeil par son entraîneur Tom Thibodeau, a enchaîné un deuxième match à plus de 20 points (21).

A Miami, les absences pour blessure des deux stars Bam Adebayo et Jimmy Butler n'entravent pas la bonne dynamique de la franchise de Floride, 4e à l'Est (19 victoires et 13 défaites).

Le Heat a ajouté une cinquième victoire en sept matches, devant Indiana (125-96), en égalant son record de paniers à 3 points inscrits en un match.

L'arrière Tyler Herro, auteur de 5 tirs derrière la ligne des 7,25 mètres, et son coéquipier Duncan Robinson (6) ont joui des errements défensifs des Pacers, 13e à l'Est (13-19).

Dans la course aux play-offs à l'Ouest, Dallas (8e, 15-15) a disposé de Minnesota (9e, 15-16) grâce au meneur Jalen Brenson (28 points). La superstar Luka Doncic n'a pas joué.

La Nouvelle-Orléans, privée de Zion Williamson, a confirmé sa belle passe en engrangeant une 3e victoire de rang devant Portland (111-97) à la faveur d'un excellent Brandon Ingram (28 points).

Les Pelicans demeurent englués en fin de classement, à la 14e place (11 victoires et 21 défaites), tandis que les Blazers sont 11es.