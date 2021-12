Anciens coéquipiers, Xavi et Rakitic s'offrent une accolade en plein match (vidéo)

Le FC Séville et Barcelone ont partagé l'enjeu, hier soir, en Liga (1-1). Une rencontre que disputait Ivan Rakitic chez les locaux. Le Croate a d'ailleurs retrouvé un de ses anciens amis et coéquipiers au Barça, un certain Xavi, devenu entraîneur.

Les deux hommes se sont livrés à une belle accolade en pleine rencontre. Accroché fautivement, le Croate va être relevé par son ancien équipier, échangeant sourires et accolade comme au bon vieux temps. L'une des belles images de la rencontre.