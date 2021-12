Charly Musonda a proposé à Chelsea de jouer gratuitement (vidéo)

Charly Musonda ne restera pas à Chelsea l'an prochain. Le contrat du joueur belge expire en juin et le club anglais n'a plus l'intention de miser sur lui. Considéré comme un énorme espoir de notre football, il a été freiné par des blessures à répétition et n'est plus qu'un joueur des U23 chez les Blues. Son avenir se dessinera donc ailleurs, alors qu'il a enfin retrouvé le terrain.

Interrogé dans le podcast The Beautful Game, Musonda a expliqué avoir tenté une manœuvre de la dernière chance: proposer au club de jouer gratuitement. Une offre immédiatement refusée. "Quand j'ai eu Petr Cech au téléphone en août et après ces discussions, j’ai tout de suite su. Ok, je vais partir en juin, il n’y a rien d’autre que je puisse faire. Après le coup de fil, j’ai littéralement pleuré parce que ça faisait un moment que j’étais là (en 2016, NDLR). Même maintenant, il va falloir du temps pour s’en remettre", a lâché le joueur.

Il devra maintenant prendre la bonne décision pour relancer sa carrière. À 25 ans, il est temps pour lui de trouver le bon cadre pour retrouver son niveau de jeu.