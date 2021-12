"Il faut dégager ces parasites": nos consultants n'en peuvent plus du racisme dans les stades (vidéo)

Depuis le weekend dernier, le sujet du racisme dans les stades belges est revenu sur la table. La faute à un incident lors du duel entre Bruges et Anderlecht, lorsque Vincent Kompany et son staff, mais aussi certains de ses joueurs, étaient victimes de propos racistes émanant des tribunes.

Cette situation, nos consultants la déplorent. Ils n'en peuvent plus. "J'en ai marre. Qui n'en a pas marre ?", lance d'emblée Philippe Vande Walle. "Ce n'est pas une histoire d'hier, de quelques mois, cela devient des années. Je pense qu'il est temps de prendre la brosse de rue pour faire le ménage et de dégager ces parasites du football belge", a-t-il détaillé. "Ce problème existe depuis la nuit des temps. Il faut prendre des grandes décisions. L'être humain s'est construit de la même manière, quelle que soit sa couleur. Il faut arrêter de tenir des propos comme ceux-là, quel que soit l'endroit ou le contexte. C'est vraiment honteux", a répliqué Felice Mazzu.

Mais alors que faire pour contrer ce véritable problème ? Philippe Vande Walle opterait pour une décision radicale. "On sait localiser, identifier chaque individu à l'heure actuelle. On le voit avec le corona. Maintenant, c'est terminé. On a assez parlé, assez mis le genou à terre, porté assez de brassards. Il faut identifier, mettre une amende, mais une vraie amende, qu'ils en soient malades et les interdire de stade à vie. Si on ne fait pas ça, ça va continuer et on va refaire des trucs avec des brassards, ça ne sert à rien. Il faut des actions", a-t-il lâché.

"On est dans un monde moderne, ça ne devait jamais exister et d'autant plus aujourd'hui. Il faut arrêter de faire des actions, de porter des brassards, de dire que l'on est contre le racisme. Cela ne marchera pas, jamais. Il faut prendre de grandes décisions", embraye Felice Mazzu, lui aussi très remonté quand on aborde ces problèmes dans nos stades.

Aux responsables de prendre des décisions.