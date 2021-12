Les Belges à l'étranger - Nouveau revers pour l'Atletico de Madrid et Carrasco, distancés dans la course au titre

(Belga) Rien ne va plus à l'Atletico de Madrid de Yannick Carrasco qui a enchaîné une quatrième défaite consécutive en championnat. Les Colchoneros se sont inclinés 2-1 mercredi sur la pelouse de Grenade lors de leur rencontre reportée de la 9e journée de Liga. Un nouveau revers pour les champions en titre qui pointent au 5e rang avec 29 points, à 14 longueurs de leur voisin du Real, leader.

Prévu initialement le 16 octobre, le match avait été décalé à ce mercredi 22 décembre en raison de nombreuses absences provoquées par des rencontres internationales en Europe et en Amérique du Sud. Avant cette rencontre, les Colchoneros étaient dans une spirale négative avec trois revers consécutifs en Liga, contrairement à leur adversaire du soir qui restait sur quatre rencontres sans défaite (2 victoires et 2 partages). Tout avait pourtant bien débuté pour les hommes de Diego Simeone qui prenait l'avantage dès le début du match grâce à Joao Felix. Le Portugais profitait d'une bonne passe de Thomas Lemar pour tromper le portier de Grenade (2e, 0-1). Une ouverture du score qui ne perturbait pas les locaux puisqu'ils revenaient au score 15 minutes plus tard par l'entremise de Darwin Machis (17e, 1-1). Ils enfonçaient même les champions en titre un peu plus dans la crise en inscrivant le but de la victoire via Jorge Molina (61e, 2-1), infligeant un quatrième revers consécutif aux Colchoneros. Yannick Carrasco est resté sur la pelouse 78 minutes.