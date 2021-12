Laurent Henkinet veut remobiliser le Standard: "Il y a toujours moyen de revenir" (vidéo)

Laurent Henkinet n'aura pas grand-chose à se reprocher après l'élimination du Standard en Croky Cup. Le portier du Standard a sorti quelques arrêts de haut vol et a permis au Standard de rester dans le match pendant un bon moment.

Interrogé après la défaite face à La Gantoise, le gardien a pointé le but égalisateur des Liégeois comme le moment clé de la rencontre. "On misait beaucoup sur ce but pour nous relancer et nous donner confiance. Ce n'était pas le cas", a-t-il précisé au micro de Vincent Legraive. "C'est une déception, c'est sûr. Il faut que l'on se reconstruise, il faut gagner dimanche et faire une bonne préparation".

Le Standard met ainsi fin, probablement, à son plus grand espoir de qualification européenne en fin de saison. Mais le gardien veut éviter toute détresse. "Il reste 15 matchs à jouer, il y a toujours moyen de revenir. Mais aujourd'hui, ça fait mal. Il faut une dynamique où on peut enchaîner des matchs et des victoires, à partir de là le groupe va reprendre confiance. On travaille bien, mais une fois sur le terrain, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas être abattu, ça ne va mener à rien d'être négatif. Il ne faut pas se tirer les uns dans les autres et avancer ensemble".