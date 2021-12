Mercato, critiques sur les joueurs, ambition: Luka Elsner fait le point après la défaite en Croky Cup (vidéo)

Luka Elsner n'était pas satisfait, loin de là, après la défaite de ses hommes en quart de finale de la Croky Cup. Le Standard n'a jamais semblé en mesure de pouvoir tenir le rythme imposé par ses adversaires. Englué en bas de classement en championnat, le Standard est désormais privé d'espoir en Coupe.

En fin de match, le coach liégeois ne s'est pas caché et a ciblé ses joueurs pour cette défaite. "On a l'habitude de donner les éléments à l'adversaire dans les pires moments... On a facilité la vie d'une équipe de très bonne qualité. C'est insupportable. Dans l'enchaînement des matchs, c'est facile à dire, mais il faut réussir à le corriger. On a une équipe en face qui est mature et exploite ses moments forts et nous qui manquons de conviction dans ces détails. C'est vraiment de la rigueur", a-t-il déclaré.

Il a ensuite demandé un sursaut d'orgueil à ses joueurs. "Toute la période est difficile, on ne peut pas en sortir par de l'énervement, par des garçons qui s'apitoient sur leur sort. Il faut être proches les uns des autres, tenir bon", a-t-il détaillé à ce sujet.

Mais alors que va faire le Standard ? Comment se sortir de ce qui ressemble à une crise sans fin ? Pour Luka Elsner, il est temps de recharger les batteries. "La trêve nous sera très précieuse pour retrouver des valeurs athlétiques, cimenter des notions et des automatismes au lieu de s'adapter à l'adversaire et pour trouver les solutions pour qu'on soit plus efficaces", a-t-il détaillé à ce sujet.

Avec une demande à sa direction. "Cela passera par des renforts. On ne peut pas rester dans un statu quo quand les choses sont de cette nature-là. Il faudra être inventif et trouver les bonnes solutions, en s'appuyant sur nos jeunes pour certains postes. Il faut qu'on renouvelle l'énergie dans l'effectif".