Une transformation spectaculaire: le circuit de Spa Francorchamps est métamorphosé (photos)

Le circuit de Spa-Francorchamps a commencé sa métamorphose. Le circuit automobile veut pouvoir accueillir à nouveau des compétitions motos sur sa piste et cela passe par quelques aménagements. La piste n'est pas la seule à subir un lifting, les tribunes sont, elles aussi, totalement remises à neufs.

"Les travaux destinés à obtenir la double homologation FIA/FIM qui permet le retour de l’endurance moto à Spa-Francorchamps ont débuté le 15 novembre. Un mois plus tôt, les engins de chantier s’attaquaient aux abords de la piste", peut-on lire sur le site internet du circuit.

"Ces travaux font partie d’une stratégie globale visant à la diversification des activités du Circuit et la modernisation de ses infrastructures et se déclinent en deux axes : la piste et les infrastructures".

Pour cette première, "les travaux ont essentiellement trait à l’élargissement des dégagements et à la mise en place de bacs à graviers", indique le circuit tandis que les infrastructures, décrites comme "vieillissantes", "Il a été décider de coupler les travaux réalisés en piste avec des travaux d’infrastructure bien nécessaires pour un meilleur accueil des spectateurs."