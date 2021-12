Le FC Bruges en demi-finale avec Eupen, Gand et Anderlecht après sa victoire contre OHL

Vainqueur 4-1 d'Oud-Heverlee Louvain, le Club de Bruges a décroché jeudi le quatrième et dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Charles De Ketelaere (40e), Éder Balanta (45e+6), Noa Lang (64e) et Hans Vanaken (90e+1) ont permis aux Blauw & Zwart de rejoindre Eupen, Gand et Anderlecht au prochain tour dont le tirage est prévu vers 23 heures.

Par rapport au récent duel entre les deux équipes du 15 décembre dernier remporté... 1-4 par le Club de Bruges, Marc Brys n'a effectué qu'un seul changement: Thibault Vlietinck, un produit de l'école brugeoise, a remplacé Musa Al-Tamari. Philippe Clement a aligné sa meilleure équipe avec De Ketelaere, qui fêtait son 100e match avec les Blauw & Zwart.

Vlietinck a précisément hérité de la première grosse occasion mais alors qu'il s'est retrouvé libre face au but, il a cédé le ballon à Sory Kaba, qui a tiré sur Simon Mignolet (10e). Ce n'était manifestement pas la soirée de Vlietinck, qui a dû quitter le terrain à cause d'une blessure à la tête (26e).

Entre-temps, Bruges avait commencé à recroqueviller les Louvanistes contre leur but. Oublié sur corner, Balanta a mis le ballon de la tête dans les mains d'Alex Runarsson (35e). Par contre, De Ketelaere a fait mouche de la tête sur un centre de Clinton Mata (40e), un but sur lequel le VAR a planché pendant deux minutes en raison d'un hors-jeu présumé de l'attaquant (40e). Au repos, Bruges avait fait un grand pas vers la qualification grâce à Balanta, qui a profité d'une sortie complètement manquée de Runarsson sur un corner (45e+6, 2-0).

À la reprise, les Louvanistes ont laissé entrevoir quelques intentions offensives notamment sur un tir pas cadré de Xavier Mercier (48e). Mais alors que la rencontre manquait de fougue, le capitaine visiteur a relancé le suspense d'un tir de loin (58e, 2-1). La possibilité d'assister à un come-back n'aura pas eu une longue existence: sur une erreur défensive de Cent Ozkacar, De Ketelaere a glissé le ballon à Lang (64e, 3-1). OHL ne pouvait plus rien espérer et Vanaken l'a encore assommé sur coup franc (90e+1, 4-1).