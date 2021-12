Cette prof américaine fait rêver les enfants avec un superbe panier (vidéo)

Madame Fitz est professeur dans une école primaire de Georgetown, aux États-Unis. Très impliquée dans la vie de ses élèves, elle ne semble pas avare en défis pour s'occuper avec les jeunes.

Dans une vidéo postée sur Instagram, on la voit réussir un panier à distance, faisant hurler de joie les enfants autour d'elle. Et pour cause: avant le shot, elle avait promis à ses élèves de 3ème une tournée de chocolat chaud si elle l'inscrivait. Pari tenu. L'école a publié la vidéo sur les réseaux sociaux et le buzz s'est construit de lui-même.

Une belle vidéo pour un jour de Noël, non ?