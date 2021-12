Toujours muet, Lewis Hamilton s'active sur Instagram et relance une rumeur de retraite (photo)

Lewis Hamilton n'a toujours pas réagi après la désillusion vécue à Abu Dhabi. Le titre était alors revenu à son rival néerlandais Max Verstappen, au terme d'une course marquée par un scénario totalement fou, qui avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre.

Depuis lors, rien. Hamilton ne parle pas. Pourtant très actif sur les réseaux sociaux, l'Anglais n'a rien publié depuis. Son propre patron, Toto Wolff, avait évoqué une possible retraite anticipée, espérant le convaincre d'honorer son contrat, qui court jusqu'en 2023.

Mais hier, sur Instagram, la star a relancé encore un peu plus cette rumeur. Il a en effet supprimé tous ses abonnements, le tout sans sortir la moindre publication. Il ne suit plus non plus la F1, ses collègues ou son équipe. Quand on connaît son attache aux réseaux sociaux, il est vrai que le signe n'est pas bon. Ce sera à lui de décider.