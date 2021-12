Pro League: Courtrai "réfléchit" à des actions en justice après le report du match contre l'Antwerp

Courtrai "réfléchit" à des actions en justice après le report, annoncé samedi, du match contre l'Antwerp programmé dimanche dans le cadre de la 21e journée de Jupiler Pro League. Une décision "illégitime", selon les 'Kerels'. Les Anversois déplorent 11 cas de covid dans leur effectif, dont 9 joueurs.

"Notre club estime que cette 'décision' est illégitime", a indiqué Courtrai dans un communiqué. "C'était aussi clairement la vision initiale du manager du calendrier, qui, hier soir encore, soulignait qu'il 'n'existe aucun cadre règlementaire au sein du règlement fédéral actuel pour reporter ces matchs (et d'autres éventuels) par le manager du calendrier de la Pro League en cas d'un nombre important de joueurs positifs (comme c'est le cas à l'Antwerp)'. De plus, la Pro League avait déjà explicitement décidé de ne plus reporter de rencontres à cause du coronavirus, et ce en raison d'un calendrier surchargé. Contrairement aux autres ligues, aucun match ne peut aujourd'hui être reporté en raison du coronavirus", a expliqué Courtrai.

Le KV explique avoir été averti samedi du report de la rencontre "avec seulement une vague référence au 'nouveau variant omicron qui semble être particulièrement contagieux' et aux contaminations qui en résulteraient à l'Antwerp."

"Notre club constate que les règles ont désormais une valeur relative et que, dorénavant, tout club qui compte une contamination à omicron peut demander le report d'un match." Courtrai estime que dans un tel contexte "l'équité de la compétition est une pure utopie" et qu'il y a même "un risque que celle-ci ne puisse aller au bout." Le club conclut son communiqué en expliquant qu'il "réfléchira à des actions en justice".