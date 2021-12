Tennis: le Canadien Shapovalov testé positif au Covid-19 à Sydney

Le Canadien Denis Shapovalov, 14e au classement ATP, a été testé positif au Covid-19 après son arrivée à Sydney, a-t-il annoncé dimanche, mettant en lumière la menace du virus qui pèse sur l'Open d'Australie (17-30 janvier).

"Salut tout le monde, je voulais juste vous informer qu'à mon arrivée à Sydney, j'ai été testé positif au Covid", a tweeté dimanche Shapovalov.

"Je suis tous les protocoles, y compris l'isolement et l'information des personnes avec lesquelles j'ai été en contact", a-t-il rassuré. "Pour l'instant, je ressens des symptômes mineurs et j'ai hâte de retourner sur le court, lorsque cela sera sans danger."

Le joueur de 22 ans a été l'un des premiers à arriver en Australie en vue de sa participation à l'ATP Cup (1er-9 janvier) où il était censé jouer pour le Canada, à trois semaines du premier Grand Chelem de l'année.

Shapovalov a affronté Nadal au tournoi exhibition d'Abou Dhabi la semaine dernière, où la superstar espagnole avait également été testée positive, compliquant ainsi sa préparation pour l'Open d'Australie.

Le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a affirmé la semaine dernière qu'il était convaincu que l'ancien N.1 mondial pourrait participer au premier tournoi majeur de l'année à Melbourne, qui doit débuter le 17 janvier.

"Les joueurs qui sont testés positifs maintenant vont (s'isoler) jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux et qu'ils aillent bien", a déclaré Tiley aux journalistes.

La Suisse Belinda Bencic, la Tunisienne Ons Jabeur et la Britannique Emma Raducanu avaient également annoncé avoir été testées positives dans la foulée du tournoi aux Emirats.

L'édition 2022 de l'Open d'Australie va d'ores et déjà compter de nombreuses absences. Les superstars Serena Williams et Roger Federer sont blessées, tout comme Jennifer Brady, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu et Karolina Muchova.

Quant à l'ATP Cup, épreuve par nations organisée par l'ATP qui marque le coup d'envoi de la nouvelle saison sur le circuit masculin, elle devra, outre Nadal et Shapovalov, également faire sans le N.1 mondial, Novak Djokovic qui aurait décidé, selon son entourage cité par la presse serbe, de faire l'impasse cette année et dont la participation à l'Open d'Australie reste toujours incertaine, alors que le Serbe refuse de dire s'il a été ou non vacciné contre le Covid-19.