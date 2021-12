En pleine crise financière, le Barça vend des maillots dédicacés entre 600 et 3000 euros (photo)

"Il n'y a pas de petit profit", comme dit le proverbe et ça n'est pas le FC Barcelone qui dira le contraire. Le club catalan connait une crise financière sans précédent avec une dette qui a dépassé le milliard d'euro.

Pour se remettre dans le droit chemin après des années de dérives liées à la gestion catastrophique de l'ancienne direction, le Barça a dû se résoudre à faire de nombreux sacrifices, le plus lourd fut celui de ne pas avoir pu offrir de nouveau contrat à Lionel Messi et le voir quitter le club gratuitement.

Le club a également négocié une baisse de salaire avec tous ses joueurs et continue de faire autant d'économie que possible, par exemple en signant des joueurs libres (et donc gratuits) ou en signant des jeunes formés au club.

Une autre idée est apparue dans la tête des dirigeants blaugranas afin de récolter des fonds : vendre les reliques du club. Ainsi, les fans peuvent se rendre sur l'e-shop du club et acheter un maillot de la saison 1998 signé par Xavi (pour 600 euros), pour le même prix, vous pouvez acheter un maillot de la saison actuelle signé par le jeune Ansu Fati. Un brassard de capitaine porté et signé par Lionel Messi (643,5 euros).

Pour ceux dont le portefeuille est un peu plus fournis, le Barça met en vente un maillot de la saison passé, dédicacé par Messi au prix de 1170 euros et le clou de la collection est un maillot de la saison 2013-14 signé par le trio légendaire Xavi-Inesta-Messi pour 2950 euros.