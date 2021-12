Le Cercle domine le Club et remporte son premier derby brugeois depuis 2013

Pour la première fois depuis 2013, le derby brugeois a tourné à l'avantage des joueurs du Cercle qui se sont imposés 2-0 dimanche pour le compte de la 21e journée de Jupiler Pro League. Avec cette défaite, le Club de Bruges, 2e, reste calé à 40 unités et pointe à six longueurs de l'Union St-Gilloise, solide leader, qui reçoit La Gantoise à 18h30. De son côté, le Cercle remonte à la 10e place avec 25 points.

Pour cette journée de championnat disputée sans supporters en raison des mesures sanitaires, la seule impactée avant une trêve hivernale qui s'étendra jusqu'au 14 janvier, la Pro League a souhaité la rebaptiser Younited Pro League en soutien à l'organisation qui mise sur l'intégration de sans-abris et sans-chez-soi par le biais du football.

Ce sont les joueurs du Cercle qui se mettaient les premiers en évidence via une occasion cinq étoiles pour Olivier Deman à la 14e minute de jeu. Parti de sa moitié de terrain, Rabbi Montondo débordait sur son flanc gauche et se jouait de la défense du Club. Il servait Deman dans l'axe qui se retrouvait de l'autre côté du terrain en face-à-face avec Simon Mignolet. Trop brouillon dans ses dribbles, le numéro 23 du Cercle de Bruges cafouillait et manquait une énorme possibilité de mettre les siens aux commandes.

Le champion en titre réagissait peu après par l'intermédiaire de Ruud Vormer à distance, mais la frappe lointaine à la 18e du capitaine des Blauw en Zwart était sortie par Thomas Didillon.

Les Gazelles s'octroyaient leur plus grosse chance de revenir au score via Hans Vanaken. Charles de Ketelaere débordait dans le rectangle et remettait en retrait vers le maître à jouer des hommes de Philippe Clément (32e). Sa reprise un peu écrasée était une nouvelle fois sauvée par le portier du Cercle.

Le Cercle répliquait deux minutes plus tard par une frappe lointaine de Charles Vanhoutte qui passait à quelques centimètres du poteau de Mignolet.

Les Verts et Noirs finissaient par ouvrir le score en début de seconde mi-temps sur une phase arrêtée. Le ballon rebondissait quelques fois dans le rectangle et atterrissait dans les pieds de Sena Miangue. Le Congolais ne se faisait pas prier pour envoyer le ballon au fond des filets et inscrire son premier but de la saison (53e, 1-0).

Les Brugeois du Club se montraient plus dangereux, mais Noa Lang échouait de justesse sur un défenseur (61e), tout comme Vormer qui trouvait sur la trajectoire de son coup-franc direct (56e) et de sa tête plongeante (66e) un Didillon vigilant et impérial.

A dix minutes du terme, à la suite d'un corner le ballon atterrissait dans le petit rectangle du Cercle et malgré un gros cafouillage, aucun joueur du Club ne parvenait à toucher le ballon pour ramener l'égalité.

Rabi Matondo était l'homme de cette fin de match. Il débordait à la 85e minute et plaçait à ras-de-sol, mais Mignolet se couchait bien. L'ailier touchait la transversale trois minutes plus tard sur une frappe puissante et ratait le but du KO. Délivrance qui venait dans la foulée avec un énième débordement du Gallois qui servait Sousa à l'affût dans le rectangle pour doubler la mise et offrir le derby au Cercle pour la première fois depuis 2013 (90e, 2-0), le douzième dans l'histoire du championnat.

Noa Lang va même écoper d'un deuxième carton jaune après le coup de sifflet final et sera ainsi suspendu pour le prochain match face à Saint-Trond.