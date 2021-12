Jupiler Pro League - Genk s'impose 0-4 à Ostende après un solide début de match

(Belga) Genk s'est imposé 0-4 à Ostende, dimanche, dans le cadre de la 21e journée de la Jupiler Pro League, le championnat de Belgique de football. Iké Ugbo (6e), Junya Ito (12e), Daniel Munoz (35e) et Patrik Hrosovsky (79e) ont inscrit les buts limbourgeois, neuvièmes avec 29 points.

Genk assurait sa victoire en première période: après 35 minutes, le marquoir affichait déjà 0-3. Junya Ito jouait le rôle principal en début de rencontre. A la 6e minute, le Japonais s'envolait côté droit et centrait, Iké Ugbo devait simplement pousser le ballon au fond des filets (0-1). Lancé par Patrik Hrosovsky, Ito doublait la mise à peine six minutes plus tard (0-2). Daniel Munoz marquait le troisième but, sur un centre de la gauche de Gerardo Arteaga (0-3, 35e). En seconde période, Munoz débordait côté droit et centrait, Hrosovsky surgissait dans le rectangle, croisait sa frappe et inscrivait le quatrième but de Genk (0-4, 79e). Seule ombre au tableau de la soirée pour Genk, le rouge reçu par Kristian Thorstvedt pour un pied en avant sur Nick Batzner (83e). Ce succès permet à Genk, neuvième avec 29 points, de revenir à une longueur de Malines, huitième, qui reçoit Seraing lundi. Ostende (23 points) reste bloqué en 12e position. Trois autres rencontres se joueront lundi: Charleroi/Oud-Heverlee Louvain, Saint-Trond/Eupen et Beerschot/Anderlecht. (Belga)