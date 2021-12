Squash, piscine, 20 places de parking: Neymar s'offre une somptueuse maison au Brésil (vidéo)

Neymar sait se faire plaisir. La star brésilienne a acheté une deuxième maison au Brésil, selon les informations du média Em Off. Pour Noël, il a en effet fait l'acquisition d'une somptueuse maison située à Alphaville, près de Sao Paulo, contre environ 2,9 millions d'euros. Et il n'a pas choisi n'importe quelle demeure.

La propriété dispose de 1512 mètres carrés de surface habitable. Dans la maison, on retrouve 6 chambres et 6 suites, avec vue sur le paysage. Une cave à vin chauffée est prévue en sous-sol, de même qu'un terrain de squash. Neymar pourra aussi profiter d'un sauna, d'une piscine, d'une salle de billard ou encore d'un bureau full équipé et même d'un ascenseur panoramique. Pour faire la fête, il disposera aussi de 20 places de parking.

Selon le média brésilien, c'est là que Neymar a célébré Noël en famille. Un joli cadeau.