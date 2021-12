La Néerlandaise Amy Pieters maintenue au moins trois jours de plus dans un coma artificiel

(Belga) Victime d'une chute à l'entraînement et opérée à la tête jeudi, la Néerlandaise Amy Pieters est maintenue, au moins, trois jours de plus dans un coma artificiel, a expliqué son équipe SD Worx dans un communiqué lundi.

Amy Pieters a été opérée jeudi à la tête pour soulager la pression dans sa boîte crânienne et maintenue depuis dans un coma artificiel. "La garder dans un coma artificiel augmente ses chances de réduire des séquelles", a communiqué son équipe. La décision a été prise d'un commun accord entre les médecins espagnols et néerlandais. "Quand les médecins la réveilleront dans quelques jours, il sera possible de faire une évaluation des dommages", avait expliqué déjà SD Worx. Amy Pieters, 30 ans, a été victime d'un accident lors d'un entraînement avec l'équipe de cyclisme sur piste dans la région de Calpe en Espagne jeudi. Pieters a perdu connaissance avant d'être héliportée jusqu'à l'hôpital d'Alicante où elle a été opérée. (Belga)