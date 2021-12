Avec De Bruyne à l'assist, Manchester City s'impose à Brentford et conforte sa 1e place

Manchester City et Kevin De Bruyne ont bouclé l'année 2021 par une courte victoire 0-1 sur la pelouse de Brentford mercredi soir dans le cadre de la 20e journée de Premier League.

Aligné tout le match, De Bruyne a délivré son premier assist de la saison en championnat en servant Phil Phoden, qui a inscrit l'unique but du match à la 16e minute.

Le Diable Rouge a ensuite vu son tir repoussé par le poteau (66e) et en fin de rencontre, il a servi, sur coup franc, Aymeric Laporte qui a fait trembler les filets à la 86e mais ce but a été annulé par le VAR pour hors-jeu. Cela ne change rien au classement: les Cityzens confortent leur 1e place avec 50 points, 8 de plus que Chelsea, accroché par Brighton (1-1) mercredi malgré un but de Romelu Lukaku.