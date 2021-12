FC Barcelone: trois nouveaux joueurs positifs au Covid, neuf au total

Barcelone a annoncé jeudi que trois nouveaux joueurs avaient été testés positifs au coronavirus: Sergiño Dest, Coutinho et Ez Abde.

"Les joueurs se portent bien et sont en quarantaine à leur domicile", a communiqué le Barça. Cela porte à neuf, le nombre de joueurs testés positifs depuis de la reprise au sein du club catalan.

Dembélé, Umtiti et Gavi, annoncés mercredi et Jordi Alba, Daniel Alves et Clément Lenglet, mardi, sont aussi sur la liste des joueurs contaminés par le virus.

La reprise du championnat, compliquée pour Xavi, est prévu dimanche à Majorque.

Un match peut être reporté ou annulé si l'une des équipes ne dispose pas d'au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l'équipe première, selon les critières établis par la Fédération espagnole de football et La Liga.