Intraitable, Wout Van Aert remporte sa sixième victoire en six courses

Wout van Aert a remporté jeudi le cross des As à Loenhout, 3e des 8 épreuves du Trophée X2O de cyclocross. Le Sportif de l'Année, qui a d'ailleurs reçu son prix du Gala du Sport le matin même, a dominé la course remportant son 6e cyclocross en autant de courses depuis sa rentrée dans les labourés le 4 décembre à Boom.

"Le public va me manquer encore aujourd'hui, c'est un peu comme un bar sans bière" avait déclaré Wout van Aert, cité par son équipe Jumbo-Visma avant départ de la course disputée (presque) sans spectateurs.

Son grand rival, le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel avait lui décidé de faire une pause après des douleurs de dos ressenties lors de son deuxième cyclocross de la saison dimanche à Heusden-Zolder en Coupe du monde.

"Je ne peux pas nier que ça se passe bien pour l'instant", a déclaré le champion de Belgique, vainqueur pour la 3e fois à Loenhout après 2014 et 2016. "C'est important que ça continue de la sorte, on va avoir pas mal de cross en peu de temps dans les jours qui viennent. Ensuite, il faudra récupérer en vue des championnats de Belgique. C'est beau de gagner ici. Loenhout n'est pas loin de là où j'habite et ai grandi. Quand j'étais petit, on venait souvent voir le cross des As. J'ai donc d'autres beaux souvenirs que mes trois victoires", conclut van Aert, qui s'est imposé devant Michael Vanthourenhout, 2e à 14 secondes, et Toon Aerts, 3e à 27 secondes.

Vanthourenhout est 5e du classement général à 5:24 du leader Toon Aerts, 3e jeudi. "Je ne courais que pour le classement général", dit Toon Aetrs, qui possède désormais 2:01 d'avance sur Eli Iserbyt, seulement 14e jeudi à 1:40. "Mais je suis content de pouvoir monter sur le podium. Je vais tout faire pour remporter le classement général. Pas la peine de viser le titre national, quand on voit comment Wout van Aert a joué avec nous ici".