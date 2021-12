Wout van Aert s'offre le cross des As à Loenhout, Lucinda Brand l'emporte chez les dames

(Belga) Wout van Aert a remporté jeudi le cross des As à Loenhout, 3e des 8 épreuves du Trophée X2O de cyclocross. Le Sportif de l'Année, qui a d'ailleurs reçu son prix du Gala du Sport le matin même, a dominé la course remportant son 6e cyclocross en autant de courses depuis sa rentrée dans les labourés le 4 décembre à Boom.

"Le public va me manquer encore aujourd'hui, c'est un peu comme un café sans bière" avait déclaré Wout van Aert, cité par son équipe Jumbo-Visma avant départ de la course disputée (presque) sans spectateurs. Son grand rival, le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel avait lui décidé de faire une pause après des douleurs de dos ressenties lors de son deuxième cyclocross de la saison dimanche à Heusden-Zolder en Coupe du monde. Un autre Néerlandais, Lars van der Haar, champion d'Europe en titre, avait lui aussi décliné l'invitation jeudi à Loenhout, blessé au genou depuis une chute à Niel le 11 novembre dernier. Le Britannique Tom Pidcock avait lui décidé de faire l'impasse pour rouler à Baal samedi. Wout van Aert s'est imposé devant Michael Vanthourenhout, 2e à 14 secondes, et Toon Aerts, 3e à 27 secondes, qui conserve la tête du classement général confortant son avance. Toon Aerts possède désormais 2:01 d'avance sur Eli Iserbyt, seulement 14e jeudi à 1:40. Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Lucinda Brand qui s'est imposée devant ses compatriotes Denise Betsema, 2e à 15 secondes, et Shirin van Anrooij, 3e à 30 secondes. C'est la 13e victoire de la saison pour la championne du monde. Une autre Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado, victorieuse de la dernière édition en 2019, a du se contenter de la 6e place, juste derrière Sanne Cant et juste devant Marion Norbert Riberolle, les deux premières Belges à l'arrivée. Au classement général après trois épreuves, Betsema devance toujours Lucinda Brand mais de 1:28 désormais. Les deux prochains rendez-vous de ce Trophée X2O sont prévus samedi à Baal pour le Grand Prix Sven Nys et à Herentals le 5 janvier. Entre les deux, aura lieu la 7e et dernière manche de Coupe du monde à Hulst dimanche aux Pays-Bas. Thibau Nys, l'Espoir sportif de l'année au Gala du Sport, s'est imposé jeudi à Loenhout, son premier succès chez les U23. (Belga)