"Je ne suis pas satisfait", "Je retournerai à l'Inter": Romelu Lukaku se lâche dans une interview

Romelu Lukaku, titularisé seulement huit fois cette saison en championnat, n'est "pas heureux" de sa situation à Chelsea, a-t-il déclaré dans une interview à Sky Sport Italia, jeudi.

Depuis le début de la saison, l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel préfère souvent laisser sur le banc l'attaquant de 28 ans, qui a été diminué par une blessure et par le Covid-19. "Je ne suis pas heureux de la situation mais je suis quelqu'un de travailleur et je ne dois pas abandonner", a-t-il déclaré à la chaîne sportive. Avant de continuer, il faut situer que l'interview a eu lieu il y a trois semaines, alors que sa situation personnelle était bien plus complexe qu'actuellement.

L'ex-attaquant de l'Inter a rejoint le club anglais en août après avoir remporté la Serie A avec les Nerazzurri. "Après deux ans en Italie, où j'ai beaucoup travaillé à l'Inter avec des entraîneurs et des nutritionnistes, je me sens bien physiquement", a-t-il affirmé. "Mais je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que le coach a choisi de jouer dans un autre système, je dois juste ne pas baisser les bras, continuer à travailler et être professionnel", a-t-il ajouté.

Lukaku a emmené l'Inter Milan vers son premier titre de champion d'Italie depuis 2010 la saison dernière, en inscrivant 24 buts pour 10 passes décisives. Il a également été nommé meilleur joueur de Série A. Chelsea a dépensé 115 millions d'euros pour recruter le Diable Rouge, qui avait déjà joué pour les Blues lors de la saison 2011-2012.

Au cours de l'interview, Lukaku est également revenu sur les conditions de son départ d'Italie. "Je pense que tout ce qu’il s’est passé l’été dernier n’était pas censé se passer de la sorte… la façon dont j’ai quitté l’Inter, comment j’ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n’était pas le bon moment. Maintenant, c’est le bon moment pour partager mes sentiments. J’ai toujours dit que j’avais l’Inter dans mon cœur : je sais que je retournerai à l’Inter, je l’espère vraiment... non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble. Je veux m’excuser auprès des supporters de l’Inter, le timing de mes paroles n’était pas bon : ce que vous avez fait pour moi restera pour toujours", a-t-il déclaré.

Il a ensuite rappelé que sa première intention était bien de poursuivre à l'Inter Milan. "S'il y avait eu une offre de contrat de l'Inter l'été dernier, comme je le voulais, nous ne ferions pas cette interview depuis Londres, mais calmement depuis Milan", a-t-il déclaré.

Lukaku a marqué son neuvième but cette saison mercredi au cours du match nul de Chelsea contre Brighton (1-1). Les joueurs de Thomas Tuchel, deuxièmes du championnat, se déplacent à Liverpool (3e) dimanche.