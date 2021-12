Danse sur coup-franc, un penalty de 35 secondes: une compétition japonaise fait le buzz (vidéo)

Le All Japan High School, compétition qui rassemble des équipes universitaires venues de tout le pays, se poursuit au Japon. La compétition est en train de faire parler d'elle sur divers réseaux sociaux grâce à des images inédites.

La première concerne un coup-franc joué par le Takagawa Gakuen High School. Avant que le tireur ne centre le ballon dans la surface, on aperçoit six joueurs former un rond et danser pour déstabiliser les adversaires. Ce qui a fonctionné, puisque les défenseurs n'ont pu les marquer et que le ballon a terminé au fond des filets.

Dans un autre match, c'est un penalty tiré lors d'une séance de tirs au but qui fait le buzz. Le joueur prend 35 secondes à le tirer, entre petits pas interminables, saut provocateur et enfin la frappe, heureusement convertie. Mais son équipe a finalement été éliminée.

Des images surréalistes.