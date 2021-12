Jan Vertonghen vomit en plein match contre Porto (vidéo)

Le choc portugais entre le FC Porto et Benfica s'est soldé par une victoire 3-1 des hôtes, hier soir. Une rencontre que disputait un certain Jan Vertonghen, qui n'a visiblement pas vécu la plus belle soirée de sa carrière.

En effet, des images captées par la télévision ont montré le Diable Rouge en train de vomir sur la pelouse. C'est loin d'être une première dans le football, après des dépenses d'énergie parfois très importantes. Les Lisboètes avaient, en prime, été réduits à 10.